В Ставропольском крае будут развивать производство сувенирной продукции

В Ставропольском крае планируют расширить и модернизировать производство сувениров.

Поддержку в этом вопросе будет оказывать Фонд развития промышленности Ставропольского края, который уже выделил на закупку технологического оборудования 5 млн рублей в виде льготного займа предприятию.

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По статистике за прошлый год в некоторых российских регионах вырос спрос на сувенирную продукцию. В настоящее время курорты Ставропольского края активно развиваются, поэтому у предприятия есть большой потенциал.

Планируется выпускать следующий ассортимент продукции:

виниловые обои;

бумажные пакеты;

настольные игры;

бумажные сувениры;

картины.

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