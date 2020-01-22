В Ставропольском крае планируют расширить и модернизировать производство сувениров.
Поддержку в этом вопросе будет оказывать Фонд развития промышленности Ставропольского края, который уже выделил на закупку технологического оборудования 5 млн рублей в виде льготного займа предприятию.
По статистике за прошлый год в некоторых российских регионах вырос спрос на сувенирную продукцию. В настоящее время курорты Ставропольского края активно развиваются, поэтому у предприятия есть большой потенциал.
Планируется выпускать следующий ассортимент продукции:
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