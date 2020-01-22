В 2020 году в парках Подмосковья пройдет более 6 тыс. мероприятий

Во многих парках Подмосковья часто устраиваются праздничные мероприятия.

В Московской области около 100 парков культуры и отдыха

"Каждый год мероприятия по случаю государственных праздников устраиваются более чем в 80 парках культуры и отдыха. В мероприятиях участвуют около 5 млн человек", — сообщили в министерстве благоустройства.

В Парке имени Л. Лазутиной с декабря по январь для жителей Одинцово проводится лыжный забег "Мажносовская лыжня".

В парке Принарского, который расположен в Серпухове, летом состоится фестиваль света и огня "Жар-фест".

В общей сложности на протяжении всего года в ПКиО устраивается более 6 тысяч мероприятий.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что подмосковье опередило другие регионы по комфортности городской среды.