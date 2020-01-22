Во многих парках Подмосковья часто устраиваются праздничные мероприятия.
"Каждый год мероприятия по случаю государственных праздников устраиваются более чем в 80 парках культуры и отдыха. В мероприятиях участвуют около 5 млн человек", — сообщили в министерстве благоустройства.
В Парке имени Л. Лазутиной с декабря по январь для жителей Одинцово проводится лыжный забег "Мажносовская лыжня".
В парке Принарского, который расположен в Серпухове, летом состоится фестиваль света и огня "Жар-фест".
В общей сложности на протяжении всего года в ПКиО устраивается более 6 тысяч мероприятий.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что подмосковье опередило другие регионы по комфортности городской среды.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.