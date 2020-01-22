В Иркутской области появится новый ледовый туристический маршрут. Его протяженность составляет 180 км.
Туристы смогут посетить около 14 объектов, в том числе гроты и остров Огой.
"Предложенные маршруты обустроены и безопасны", - отметил директор ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Умар Рамазанов.
Сейчас работники занимаются установкой на маршруте герметичных туалетов, мусорных баков и информационных аншлагов.
На маршрут можно выходить:
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