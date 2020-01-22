В Иркутской области разработали туристский маршрут по льду Байкала

В Иркутской области появится новый ледовый туристический маршрут. Его протяженность составляет 180 км.

Туристы смогут посетить около 14 объектов, в том числе гроты и остров Огой.

"Предложенные маршруты обустроены и безопасны", - отметил директор ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" Умар Рамазанов.

Сейчас работники занимаются установкой на маршруте герметичных туалетов, мусорных баков и информационных аншлагов.

На маршрут можно выходить:

пешком;

на лыжах;

на коньках;

на воздушной подушке.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Байкал вошел в топ-10 лучших направлений для авторских туров.