В Завидово построят уникальный транспортно-пересадочный узел

21 января губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился с председателем Совета директоров группы компаний "Агранта" Сергеем Бачиным. В ходе встречи были подняты вопросы, связанные со строительством транспортно-пересадочного узла и новой железнодорожной ветки в Завидово в рамках реализации инвестпроекта "Волжское море".

"Это позволит вывести туристическую отрасль региона на новый уровень, а также создать новые рабочие места и повысить в Тверскую область, — заявил Игорь Руденя.

В настоящее время в Конаковском районе Тверской области развивается всесезонный курорт.

В инфраструктурный и жилой комплексы проекта включены:

гостиницы

апартаменты

кемпинги

центр спортивных и водных развлечений

парк развлечений

конгресс-холл

аэропарк

центр обслуживания маломерных судов

План развития зоны рассчитан до 2030 года. Объекты будут вводиться в эксплуатацию поэтапно.

Строительство транспортно-пересадочного узла, объединяющего водный, железнодорожный и автомобильный виды транспорта, станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря.

Также будет построен речной порт, который будет принимать более 2000 человек в сутки.

Кроме того, запланировано строительство железнодорожной ветки и других объектов.