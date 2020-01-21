21 января губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился с председателем Совета директоров группы компаний "Агранта" Сергеем Бачиным. В ходе встречи были подняты вопросы, связанные со строительством транспортно-пересадочного узла и новой железнодорожной ветки в Завидово в рамках реализации инвестпроекта "Волжское море".
"Это позволит вывести туристическую отрасль региона на новый уровень, а также создать новые рабочие места и повысить в Тверскую область, — заявил Игорь Руденя.
В настоящее время в Конаковском районе Тверской области развивается всесезонный курорт.
гостиницы
апартаменты
кемпинги
центр спортивных и водных развлечений
парк развлечений
конгресс-холл
аэропарк
центр обслуживания маломерных судов
План развития зоны рассчитан до 2030 года. Объекты будут вводиться в эксплуатацию поэтапно.
Строительство транспортно-пересадочного узла, объединяющего водный, железнодорожный и автомобильный виды транспорта, станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря.
Также будет построен речной порт, который будет принимать более 2000 человек в сутки.
Кроме того, запланировано строительство железнодорожной ветки и других объектов.
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