В 2019 году в мире зарегистрировано 1,5 миллиарда турпоездок

По данным Всемирной туристической организации ООН (UNWTO), за 2019 год было совершено 1,5 млрд международных туристических поездок. Это на 4% больше, чем годом ранее. В 2020 году прогнозируется такой же прирост.

Специалисты World Tourism Barometer сообщили, что рост международного туризма продолжается уже 10-й год подряд. В 2019-м данная тенденция прослеживалась во всех регионах мира, но в Европе, Азии и Тихоокеанском регионе были зафиксированы замедленные темпы из-за Brexit, закрытия самой крупной туристической компании Thomas Cook и глобального экономического спада.

Согласно данным UNWTO, в прошлом году туристы стали больше тратить денег в зарубежных поездках.

Самыми посещаемыми странами стали США и Франция

В таких странах, как Бразилия и Саудовская Аравия, наблюдалось снижение расходов иностранных туристов.

Крупнейший выездной рынок — Китай — продемонстрировал рост потока за рубеж на 14% и снижение расходов в поездках на 4%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Москва заработала 30 млрд на туризме и фестивалях.