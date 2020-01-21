По мнению российских туристов самой безопасной страной для путешествий является Южная Корея, сообщает РИА "Новости". Специалисты онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales провели исследование, в котором приняли участие 15 тысяч человек. В результате выяснилось, что за Южную Корею проголосовали 21% респондентов.
"Во время пребывания в Южной Корее случалось забывать вещи в кафе, оставлять коляски на улицах, но из посторонних никто ничего не взял", - рассказали путешественники.
Второе место в рейтинге самых безопасных стран заняла Япония, за нее проголосовали 15% респондентов. По словам туристов, в Японии даже во время ночных прогулок можно чувствовать себя в полной безопасности.
12% опрошенных сообщили, что ОАЭ являются также безопасными для поездок. Данное мнение аргументировано строгими законами и высоким уровнем жизни.
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