Южную Корею россияне признали самой безопасной страной для туризма

По мнению российских туристов самой безопасной страной для путешествий является Южная Корея, сообщает РИА "Новости". Специалисты онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales провели исследование, в котором приняли участие 15 тысяч человек. В результате выяснилось, что за Южную Корею проголосовали 21% респондентов.

"Во время пребывания в Южной Корее случалось забывать вещи в кафе, оставлять коляски на улицах, но из посторонних никто ничего не взял", - рассказали путешественники.

Второе место в рейтинге самых безопасных стран заняла Япония, за нее проголосовали 15% респондентов. По словам туристов, в Японии даже во время ночных прогулок можно чувствовать себя в полной безопасности.

12% опрошенных сообщили, что ОАЭ являются также безопасными для поездок. Данное мнение аргументировано строгими законами и высоким уровнем жизни.

В список топ-10 безопасных направлений вошли:

Сингапур.

Исландия.

Финляндия.

Швеция.

Швейцария.

Норвегия.

Белоруссия.

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