На первый взгляд отдаленное село Уленкуль Большереченского района Омской области кажется обычной тихой деревней. Но местные жители и общественные организации заинтересованы в том, чтобы свое культурное наследие.
В настоящее время Региональная татарская автономия "Маданият" реализуют амбициозный проект - создание аналога культурного комплекса "Старина сибирская".
реконструированный дом
"Маданият" был выкуплен у местных жителей. В настоящее время здесь ведутся работы по изготовлению подворья и ремонта дома. Деньги на реализацию проекта привлекли с помощью президентского гранта в размере 3 млн рублей, еще 1 млн рублей члены общественных организация собрали сами.
Комплекс будет наполнен предметами культурного наследия.
С целью привлечения туристов и жителей региона в Уленкуль нужен грандиозный проект.
Возможно, это будет гастрономический проект или этнотуризм.
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