В Омской области восстановят старинное подворье сибирского татарина

На первый взгляд отдаленное село Уленкуль Большереченского района Омской области кажется обычной тихой деревней. Но местные жители и общественные организации заинтересованы в том, чтобы свое культурное наследие.

В настоящее время Региональная татарская автономия "Маданият" реализуют амбициозный проект - создание аналога культурного комплекса "Старина сибирская".

В комплекс этнографического и сельского туризма "Мирас" будут включены:

реконструированный дом

подворье сибирского татарина XIX-XX веков

"Маданият" был выкуплен у местных жителей. В настоящее время здесь ведутся работы по изготовлению подворья и ремонта дома. Деньги на реализацию проекта привлекли с помощью президентского гранта в размере 3 млн рублей, еще 1 млн рублей члены общественных организация собрали сами.

Комплекс будет наполнен предметами культурного наследия.

С целью привлечения туристов и жителей региона в Уленкуль нужен грандиозный проект.

Возможно, это будет гастрономический проект или этнотуризм.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Челябинской области будут развивать сельский туризм.