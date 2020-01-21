Байкал вошел в топ-10 лучших направлений для авторских туров

Авторский тур представляет собой путешествие с трэвел-экспертом в группе от 5 до 15 человек.

ТурСтат составил рейтинг самых популярных маршрутов и направлений в России для авторских туров в 2020 году.

Самые популярные авторские туры по России:

Гастрономические туры.

Йога-туры.

Фитнес-туры.

Треккинг-туры.

Экспедиции и горные восхождения.

Фототуры.

В Топ-10 самых популярных направлений авторских туров вошли:

Краснодарский край.

Крым.

Алтай.

Байкал.

Карелия.

Красноярский край.

Ставрополье.

Адыгея.

Карачаево-Черкесия.

Кабардино-Балкария.

Дагестан.

Специалисты сервиса ТурСтата провели исследование и выяснили, что авторские туры и экскурсии от трэвел-блогеров пользуются большой популярностью у российских туристов: их выбирают более миллиона человек в год.

Стоимость авторского тура на двоих на неделю может варьироваться от 60 до 100 тысяч рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что весело проводить время за границей россиян везут блогеры.