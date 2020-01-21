Авторский тур представляет собой путешествие с трэвел-экспертом в группе от 5 до 15 человек.
ТурСтат составил рейтинг самых популярных маршрутов и направлений в России для авторских туров в 2020 году.
Специалисты сервиса ТурСтата провели исследование и выяснили, что авторские туры и экскурсии от трэвел-блогеров пользуются большой популярностью у российских туристов: их выбирают более миллиона человек в год.
Стоимость авторского тура на двоих на неделю может варьироваться от 60 до 100 тысяч рублей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что весело проводить время за границей россиян везут блогеры.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.