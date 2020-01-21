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Источник Правда.Ру

Байкал вошел в топ-10 лучших направлений для авторских туров

Туризм » Туризм

Авторский тур представляет собой путешествие с трэвел-экспертом в группе от 5 до 15 человек.

ТурСтат составил рейтинг самых популярных маршрутов и направлений в России для авторских туров в 2020 году. 

Самые популярные авторские туры по России:

  • Гастрономические туры.
  • Йога-туры.
  • Фитнес-туры.
  • Треккинг-туры.
  • Экспедиции и горные восхождения.
  • Фототуры.

В Топ-10 самых популярных направлений авторских туров вошли:

  • Краснодарский край.
  • Крым.
  • Алтай.
  • Байкал.
  • Карелия.
  • Красноярский край.
  • Ставрополье.
  • Адыгея.
  • Карачаево-Черкесия.
  • Кабардино-Балкария.
  • Дагестан.

Специалисты сервиса ТурСтата провели исследование и выяснили, что авторские туры и экскурсии от трэвел-блогеров пользуются большой популярностью у российских туристов: их выбирают более миллиона человек в год. 

Стоимость авторского тура на двоих на неделю может варьироваться от 60 до 100 тысяч рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что  весело проводить время за границей россиян везут блогеры.

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