Аналитическое агентство "Смыслография" и Коммуникационное агентство "АГТ" в очередной раз провели исследование с целью выяснить, какие сказочные новогодние персонажи популярны в российских СМИ.
В результате выяснилось, что якутский Властелин холода - Чысхаан, встречается в СМИ только во время мартовского фестиваль "Путешествие в Полюс Холода" и "Зима начинается с Якутии" (мероприятие проходить в ноябре-декабре). В ходе последнего мероприятия Чысхаан вручает Дед Морозу из Великого Устюга символ Холода.
По итогам прошлого года первое место в рейтинге самых популярных новогодних персонажей занимает Дед Мороз из Великого Устюга (213 тыс. в 2019 году ), на втором месте - Снегурочка из Костромы (112 тыс. в 2019 году).
В этом году в ходе исследования специалисты проверили медийность еще одного "Зимнего Деда" — Морозко. Его региональная резиденция появилась в Нижегородской области. Морозко занимает уверенное третье место (11 тыс. публикаций в 2019 году). он может составить конкуренцию даже самому Санта-Клаусу.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что дед Мороз из Великого Устюга отправился в путешествие по России.
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