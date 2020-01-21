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Источник Правда.Ру

Чысхаан занял седьмое место в рейтинге медийных новогодних персонажей

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Аналитическое агентство "Смыслография" и Коммуникационное агентство "АГТ" в очередной раз провели исследование с  целью выяснить, какие сказочные новогодние персонажи популярны в российских СМИ.

В результате выяснилось, что якутский Властелин холода - Чысхаан, встречается в СМИ только во время мартовского фестиваль "Путешествие в Полюс Холода" и "Зима начинается с Якутии" (мероприятие проходить в ноябре-декабре). В ходе последнего мероприятия Чысхаан вручает Дед Морозу из Великого Устюга символ Холода.

По итогам прошлого года первое место в рейтинге самых популярных новогодних персонажей занимает Дед Мороз из Великого Устюга (213 тыс. в 2019 году ), на втором месте - Снегурочка из Костромы (112 тыс. в 2019 году).

В этом году в ходе исследования специалисты проверили медийность еще одного "Зимнего Деда" — Морозко. Его региональная резиденция появилась в Нижегородской области. Морозко занимает уверенное третье место (11 тыс. публикаций в 2019 году). он может составить конкуренцию даже самому Санта-Клаусу. 

В Топ-10 медийных новогодних сказочных персонажей вошли:

  • Дед Мороз (212 969)
  • Снегурочка (Кострома) (111 961)
  • Морозко (Варнавино, Нижегородская область) (11 297)
  • Тол Бабай (Удмуртия) (1 899)
  • Кыш Бабай (Татарстан) (1 819)
  • Мороз Иванович (Новосибирская область) (1 316)
  • Чысхаан (Якутия) (1 201)
  • Карельский Морозец Паккайне (1 034)
  • Талви Укко (954)
  • Байкальский Дед Мороз (823)

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что дед Мороз из Великого Устюга отправился в путешествие по России.

 

Темы рейтинг дед мороз новый год снегурочка
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