Чысхаан занял седьмое место в рейтинге медийных новогодних персонажей

Аналитическое агентство "Смыслография" и Коммуникационное агентство "АГТ" в очередной раз провели исследование с целью выяснить, какие сказочные новогодние персонажи популярны в российских СМИ.

В результате выяснилось, что якутский Властелин холода - Чысхаан, встречается в СМИ только во время мартовского фестиваль "Путешествие в Полюс Холода" и "Зима начинается с Якутии" (мероприятие проходить в ноябре-декабре). В ходе последнего мероприятия Чысхаан вручает Дед Морозу из Великого Устюга символ Холода.

По итогам прошлого года первое место в рейтинге самых популярных новогодних персонажей занимает Дед Мороз из Великого Устюга (213 тыс. в 2019 году ), на втором месте - Снегурочка из Костромы (112 тыс. в 2019 году).

В этом году в ходе исследования специалисты проверили медийность еще одного "Зимнего Деда" — Морозко. Его региональная резиденция появилась в Нижегородской области. Морозко занимает уверенное третье место (11 тыс. публикаций в 2019 году). он может составить конкуренцию даже самому Санта-Клаусу.

В Топ-10 медийных новогодних сказочных персонажей вошли:

Дед Мороз (212 969)

Снегурочка (Кострома) (111 961)

Морозко (Варнавино, Нижегородская область) (11 297)

Тол Бабай (Удмуртия) (1 899)

Кыш Бабай (Татарстан) (1 819)

Мороз Иванович (Новосибирская область) (1 316)

Чысхаан (Якутия) (1 201)

Карельский Морозец Паккайне (1 034)

Талви Укко (954)

Байкальский Дед Мороз (823)

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что дед Мороз из Великого Устюга отправился в путешествие по России.