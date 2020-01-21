В Дудинке обустроят площадь "Притяжение Таймыра"

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В Дудинке планируется обустроить новую площадь "Притяжение Таймыра"

Площадь, обустроенную с учетом колорита коренных малочисленных народов Таймыра, будут использовать в качестве открытого городского пространства для проведения различных мероприятий. Также она призвана стать достопримечательностью, которая познакомит гостей Дудинки с историей Таймыра, а также культурой и традициями коренных малочисленных народов полуострова.

Кроме того, жители и гости Дудинки смогут отведать блюда северной национальной кухни и приобрести сувениры.

Работы по строительству "Притяжения Таймыра" запланированы на середину марта 2020 года. Завершится строительство к концу 2022 года.

Также планируется лыжную базу "Оль-Гуль"преобразовать в современный комплекс.

Данный объект будет оснащен современной инфраструктурой и будет использоваться в течение всего года. Сообщается, что здесь будут проходить спортивные занятия, мероприятия для семейного отдыха и праздники.

В течение всего года на территории будет эксплуатироваться:

баня

площадка для тренировки и выгула собак

вышка для скалолазания

В будущем здесь планируется также открыть контактный зоопарк или оленью ферму.

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