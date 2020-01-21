Специалисты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провели исследование, в результате которого были определены самые популярные горнолыжные курорты.
"Обычно туристы бронируют активный зимний отдых на период от трех до пяти ночей. На аренду жилья они тратят от 8700 до 11400 рублей", - сообщили аналитики.
Отдыхающие могут покататься на канатной дороге, трассах курорта "Роза Хутор", горно-туристического центра "Газпром" и курорта "Красная Поляна".
Для отдыхающих доступна инфраструктура всех этих курортов:
Кроме того, в кассах курортов есть возможность приобрести единый "ски-пасс".
На "ски-пассы" действует несколько тарифов:
Впервые в "Красной Поляне" будет проходить музыкальный фестиваль "Жара". Мероприятие состоится 14 марта 2020 года.
Сообщается, что фестиваль посетят более 3000 человек.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что до "Красной Поляны" теперь доступен бесплатный трансфер.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.