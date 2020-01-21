"Красная Поляна" попала в топ-3 самых посещаемых горнолыжных курортов

Специалисты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провели исследование, в результате которого были определены самые популярные горнолыжные курорты.

ТОП-3 самых популярных горнолыжных курортов:

"Шерегеш" в Кемеровской области.

"Красная Поляна" в Краснодарском крае.

"Абзаково" в Башкирии.

"Обычно туристы бронируют активный зимний отдых на период от трех до пяти ночей. На аренду жилья они тратят от 8700 до 11400 рублей", - сообщили аналитики.

Отдыхающие могут покататься на канатной дороге, трассах курорта "Роза Хутор", горно-туристического центра "Газпром" и курорта "Красная Поляна".

Для отдыхающих доступна инфраструктура всех этих курортов:

прокаты снаряжения;

школы инструкторов;

кафе;

рестораны.

Кроме того, в кассах курортов есть возможность приобрести единый "ски-пасс".

На "ски-пассы" действует несколько тарифов:

дневной;

сезонный;

на несколько дней.

Впервые в "Красной Поляне" будет проходить музыкальный фестиваль "Жара". Мероприятие состоится 14 марта 2020 года.

Сообщается, что фестиваль посетят более 3000 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что до "Красной Поляны" теперь доступен бесплатный трансфер.