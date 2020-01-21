К 500-летию кремля в Тульской области появятся 30 новых музеев

В рамках еженедельного оперативного совещания, которое состоялось под председательством губернатора Алексея Дюмина, обсудили вопросы подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля как начала создания Большой Засечной черты.

В рамках подготовки к торжествам проводятся:

археологические и научные исследования;

ведется благоустройство территорий;

реставрируются исторические здания в городах Засечной черты.

Торжественные мероприятия пройдут во всех 11 городах Большой Засечной черты

К 500-летию Тульского Кремля в регионе планируется создать около 30 новых музеев и музейных экспозиций. Основные праздничные мероприятия запланированы на сентябрь.

В рамках праздничных мероприятий планируются:

гала-концерт Государственного академического Мариинского театра;

выступление Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова Минобороны России;

гастроли ведущих московских театров.