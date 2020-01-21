В рамках еженедельного оперативного совещания, которое состоялось под председательством губернатора Алексея Дюмина, обсудили вопросы подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля как начала создания Большой Засечной черты.
В рамках подготовки к торжествам проводятся:
К 500-летию Тульского Кремля в регионе планируется создать около 30 новых музеев и музейных экспозиций. Основные праздничные мероприятия запланированы на сентябрь.
В рамках праздничных мероприятий планируются:
"500-летие Тульского кремля — это не просто праздник. В первую очередь это восстановление исторического наследия, развитие и сохранение малых исторических городов Тульской области", — отметил Алексей Дюмин.
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