В Архангельской области пройдет фестиваль "Поморские кудесы"

1-2 февраля 2020 в Архангельской области будет проходить фестиваль ездового спорта "Поморские кудесы".

Местом проведения гонок станет деревня Заречка.

Участники состязаний будут соревноваться в двух дисциплинах:

спринт-упряжке;

скиджоринге (гонках лыжников с собаками).

Гонки на собачьих упряжках - увлекательное зрелище

В соревнованиях смогут принять участие как опытные спортсмены, так и начинающие.

Новичкам будут предоставлено все необходимое снаряжение и собака. Главное, уверенно стоять на лыжах, стремиться к победе и любить собак.

Гонки на собачьих упряжках - увлекательное зрелище, поэтому посетить мероприятие приглашают как спортсменов, так и просто любителей активного отдыха.