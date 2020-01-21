1-2 февраля 2020 в Архангельской области будет проходить фестиваль ездового спорта "Поморские кудесы".
Местом проведения гонок станет деревня Заречка.
Участники состязаний будут соревноваться в двух дисциплинах:
В соревнованиях смогут принять участие как опытные спортсмены, так и начинающие.
Новичкам будут предоставлено все необходимое снаряжение и собака. Главное, уверенно стоять на лыжах, стремиться к победе и любить собак.
Гонки на собачьих упряжках - увлекательное зрелище, поэтому посетить мероприятие приглашают как спортсменов, так и просто любителей активного отдыха.
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