13-16 февраля 2020 в Москве будет проходить Восточный Базар "Тюбетейка"

С 13 по 16 февраля в Москве (по адресу: Тишинская площадь д.1) будет проходить Международный фестиваль культур "Восточный базар "Тюбетейка".

Это проект о хранителях традиций и культуры разных народов. В нем принимают участие мастера из разных стран, чтобы показать своё мастерство, и через призму своего умения рассказать историю всего народа.

Большое внимание на выставке будет уделяться декоративно-прикладному искусству, сохранению традиций народов, а также национальной кухне и обычаям.

В прошлом году фестиваль посетило больше 4 тыс. человек. В этом году ожидается более 6 тыс. гостей.

В этом году основная тема фестиваля - искусство Кавказа.

Что вас ждет?

демонстрация более 200 частных ремесленных коллекций Востока

возможность приобрести понравившиеся предметы

рассказы искусствоведов о коллекциях, редких экспонатах

Уникальность данного мероприятия в том, что это не просто ярмарка, где покупают товары, а фестиваль на котором, вы сможете ощутить глубину традиций и духовности восточной культуры.