С 13 по 16 февраля в Москве (по адресу: Тишинская площадь д.1) будет проходить Международный фестиваль культур "Восточный базар "Тюбетейка".
Это проект о хранителях традиций и культуры разных народов. В нем принимают участие мастера из разных стран, чтобы показать своё мастерство, и через призму своего умения рассказать историю всего народа.
Большое внимание на выставке будет уделяться декоративно-прикладному искусству, сохранению традиций народов, а также национальной кухне и обычаям.
В прошлом году фестиваль посетило больше 4 тыс. человек. В этом году ожидается более 6 тыс. гостей.
В этом году основная тема фестиваля - искусство Кавказа.
Уникальность данного мероприятия в том, что это не просто ярмарка, где покупают товары, а фестиваль на котором, вы сможете ощутить глубину традиций и духовности восточной культуры.
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