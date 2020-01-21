В поселке Усть-Царева вновь состоятся гонки на собачьих упряжках

С 31 января по 2 февраля 2020 года в поселке Усть-Царева (Тотемский район) состоятся гонки на собачьих упряжках "Русский Север-2020".

Тотьма готовится принять Международную гонку на собачьих упряжках

Эти соревнования снова получили статус этапа Кубка мира IFSS.

Мероприятие будет проходить на базе "Школы путешественников Фёдора Конюхова".

В турнире будут участвовать собаки разных пород:

аляскинские маламуты;

сибирские хаски;

ездовые метисы.

Для жителей области данные состязания - это семейный праздник и значительное событие в жизни района и всего региона.

"Отличное качество трассы, насыщенная культурная программа, в которой принимает участие сам Дед Мороз из Великого Устюга", - делятся впечатлениями участники и зрители мероприятия.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Чукотке проходит гонка на собачьих упряжках.