С 31 января по 2 февраля 2020 года в поселке Усть-Царева (Тотемский район) состоятся гонки на собачьих упряжках "Русский Север-2020".
Эти соревнования снова получили статус этапа Кубка мира IFSS.
Мероприятие будет проходить на базе "Школы путешественников Фёдора Конюхова".
В турнире будут участвовать собаки разных пород:
Для жителей области данные состязания - это семейный праздник и значительное событие в жизни района и всего региона.
"Отличное качество трассы, насыщенная культурная программа, в которой принимает участие сам Дед Мороз из Великого Устюга", - делятся впечатлениями участники и зрители мероприятия.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Чукотке проходит гонка на собачьих упряжках.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.