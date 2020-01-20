В 2019 году Испанию посетили 83,7 миллионов туристов

Согласно данным за 2019 год, Испания установила очередной рекорд по количеству принятых ею туристов. Страну посетили 83,7 миллионов человек, что на 1,2% больше, чем было в 2018 году (82,6 миллиона).

Испания в 2019 году установила рекорд по количеству туристов

"Туризм — ключевой сектор испанской экономики", — сообщает министр туризма Рейес Марото.

Большая часть туристов приезжают из США (рост 12,7%, 3,3 миллиона туристов в 2019 году) и стран Азии (17,6%, 7,7 миллиона).

Расходы туристов увеличились на 2,9% и составили в общей сложности 92,3 миллиарда евро.

Ранее "Правда.Ру писала о том, что число иностранных туристов в Петербурге увеличилось на 22%.