До конца 2020 года вход в музеи ВДНХ будет бесплатным

ВДНХ планирует продлить акцию, которая стала пользоваться большой популярностью.

Музеи ВДНХ будут бесплатными до конца 2020 года

Со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00 посетители смогут бесплатно посетить центр славянской письменности "Слово", музей ВДНХ, комплекс "Буран" и центр"Космонавтика и авиация".

В общей сложности в бесплатные часы экспозиции уже посетили более 150 тысяч человек.

Кроме того, в этом году действуют и другие льготы. Так, каждое третье воскресенье месяца с 11:00 до 22:00 вход в музей ВДНХ, комплекс "Буран" и центр "Слово" — бесплатный.

Вход в собственные музеи ВДНХ бесплатный в любой день, кроме понедельника, для:

детей-инвалидов

детей-сирот

детей, оставшихся без попечения родителей

детей до 6 лет

инвалидов I-й и II-й групп

многодетных семей

ветеранов Великой Отечественной войны

организованных экскурсий школьников

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