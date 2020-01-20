ВДНХ планирует продлить акцию, которая стала пользоваться большой популярностью.
Со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00 посетители смогут бесплатно посетить центр славянской письменности "Слово", музей ВДНХ, комплекс "Буран" и центр"Космонавтика и авиация".
В общей сложности в бесплатные часы экспозиции уже посетили более 150 тысяч человек.
Кроме того, в этом году действуют и другие льготы. Так, каждое третье воскресенье месяца с 11:00 до 22:00 вход в музей ВДНХ, комплекс "Буран" и центр "Слово" — бесплатный.
Вход в собственные музеи ВДНХ бесплатный в любой день, кроме понедельника, для:
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