Толчком для развития экстремального туризма в Якутии станет проект "Покорители холода", если он будет популярен у участников и зрителей.
"Холод - основной бренд Якутии с точки зрения туризма", — сообщила министр предпринимательства, торговли и туризма республики Ирина Высоких.
Цель проекта "Покорители холода", участники которого отправились в экспедиции в Оймяконский и Верхоянский районы, в том, чтобы привлекать иностранных туристов, любителей экстремального отдыха.
Отмечается, что идея проекта возникла после успешной реализации аналогичных проектов, в частности школы выживания, участники которого находились в пустыне Сахара - местности с экстремально высокими температурами.
В настоящее время участники проходят оленеводческую школу под кураторством опытных каюров.
Ирина Высоцких надеется, что проект станет популярным. По ее словам, в Якутии ожидают "лакшери-туристов, которые готовы платить за экстремальный отдых в самом холодном обитаемом месте на Земле.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Якутия запускает "Инновационный лифт".
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