В Якутии будут развивать экстремальный туризм

Толчком для развития экстремального туризма в Якутии станет проект "Покорители холода", если он будет популярен у участников и зрителей.

"Холод - основной бренд Якутии с точки зрения туризма", — сообщила министр предпринимательства, торговли и туризма республики Ирина Высоких.

Цель проекта "Покорители холода", участники которого отправились в экспедиции в Оймяконский и Верхоянский районы, в том, чтобы привлекать иностранных туристов, любителей экстремального отдыха.

Отмечается, что идея проекта возникла после успешной реализации аналогичных проектов, в частности школы выживания, участники которого находились в пустыне Сахара - местности с экстремально высокими температурами.

В настоящее время участники проходят оленеводческую школу под кураторством опытных каюров.

Ирина Высоцких надеется, что проект станет популярным. По ее словам, в Якутии ожидают "лакшери-туристов, которые готовы платить за экстремальный отдых в самом холодном обитаемом месте на Земле.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Якутия запускает "Инновационный лифт".