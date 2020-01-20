В Марий Эл обсудили развитие туризма

В Республики Марий Эл 15 января 2020 года состоялось первое заседание Межведомственного координационного совета по развитию туризма. Его цель — обеспечение развития сферы туризма в Республике.

В процессе заседания обсудили следующие вопросы:

состояние и развитие туризма в Республике Марий Эл

продвижение детского туризма на территории Республики Марий Эл

формирование единого реестра сувенирной продукции к 100-летию Республики

меры поддержки организаций, которые занимаются реализацией инвестпроектов в сфере туризма

Что решили?

В результате было принято решение направить в адрес Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл предложения в План мероприятий по развитию туризма в Республике Марий Эл на 2020 год и плановый период 2021 — 2022 годов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России создадут новый туристический продукт для студентов.