В Республики Марий Эл 15 января 2020 года состоялось первое заседание Межведомственного координационного совета по развитию туризма. Его цель — обеспечение развития сферы туризма в Республике.
В процессе заседания обсудили следующие вопросы:
В результате было принято решение направить в адрес Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл предложения в План мероприятий по развитию туризма в Республике Марий Эл на 2020 год и плановый период 2021 — 2022 годов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России создадут новый туристический продукт для студентов.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца - Венере, оказались не такими уж суровыми.