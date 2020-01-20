Власти Севастополя потратили на крымский Booking 700 тыс. рублей

Международный сервис Booking, пользующийся популярностью у туристов, из-за санкций не работает в Крыму. Стоит отметить, что сервис не работает для туристов, а если поставить отметку "командировочный", то он будет показывать отели.

С целью увеличение туристического потока и повышения уровня комфорта гостей местные власти решили создать собственную платформу.

В Крыму для туристов запустят аналог сайта Booking.com

"Сервис заработает в марте. В настоящее время к работе подключены все субъекты туристического бизнеса и государства, чтобы туристам было удобно отдыхать в Севастополе", - сообщила директор ГАУ Севастополя "Центр развития туризма" Валерия Бровцына.

Созданы сайт и мобильная версия, которая позволит посмотреть отели, рестораны, службы такси, познакомиться с событийными мероприятиями города.

Отдыхающие смогут забронировать на сайте номер в отеле, оплатить услуги с помощью карты любого банка. В реализацию проекта вложено около 700 тысяч рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристическая полиция начала работать в Крыму.