Международный сервис Booking, пользующийся популярностью у туристов, из-за санкций не работает в Крыму. Стоит отметить, что сервис не работает для туристов, а если поставить отметку "командировочный", то он будет показывать отели.
С целью увеличение туристического потока и повышения уровня комфорта гостей местные власти решили создать собственную платформу.
"Сервис заработает в марте. В настоящее время к работе подключены все субъекты туристического бизнеса и государства, чтобы туристам было удобно отдыхать в Севастополе", - сообщила директор ГАУ Севастополя "Центр развития туризма" Валерия Бровцына.
Созданы сайт и мобильная версия, которая позволит посмотреть отели, рестораны, службы такси, познакомиться с событийными мероприятиями города.
Отдыхающие смогут забронировать на сайте номер в отеле, оплатить услуги с помощью карты любого банка. В реализацию проекта вложено около 700 тысяч рублей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристическая полиция начала работать в Крыму.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца - Венере, оказались не такими уж суровыми.