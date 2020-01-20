Согласно данным НИИ реабилитации и курортологии в России самыми популярными лечебными курортами являются: Краснодарский и Ставропольский край.
В прошлом году в российских санаторно-курортных организациях отдохнули 6,4 млн человек.
"Российские здравницы уже не являются просто местом лечения и отдыха. Они превращаются в многофункциональные оздоровительные центры, которые могут удовлетворить потребности широкого круга клиентов", — сообщили специалисты.
Ранее "Правда.Ру" стал известен ТОП-10 самых посещаемых городов России на Новый год-2020.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца - Венере, оказались не такими уж суровыми.