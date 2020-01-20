Стали известны самые посещаемые российские лечебные курорты

Согласно данным НИИ реабилитации и курортологии в России самыми популярными лечебными курортами являются: Краснодарский и Ставропольский край.

Cреди курортов Краснодарского края больше всего популярны:

Анапа

Сочи,Горячий Ключ

Ейск

Геленджик

Туапсе

В Ставропольском крае популярны:

Железноводск

Кисловодск

Пятигорск

Кавказские Минеральные Воды

Из крымских курортов россияне предпочитают:

Евпаторию

Саки

Феодосию

Южный берег Крыма

В прошлом году в российских санаторно-курортных организациях отдохнули 6,4 млн человек.

"Российские здравницы уже не являются просто местом лечения и отдыха. Они превращаются в многофункциональные оздоровительные центры, которые могут удовлетворить потребности широкого круга клиентов", — сообщили специалисты.

Ранее "Правда.Ру" стал известен ТОП-10 самых посещаемых городов России на Новый год-2020.