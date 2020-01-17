Российский турпоток на Кубу вырос на 30%

В минувшем году турпоток российских туристов на Кубу увеличился на 30%. В текущем году Куба ожидает еще больший поток туристов.

За 2019 год Кубу посетило 4,3 млн туристов

Доля россиян составила 178 тыс.человек.

В будущем году на Кубе ожидают, что это число увеличится до 200 тыс.

Россия занимает третье место по числу туристов на Кубу, после Канады и Испании.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на курортах Китая в конце января будет не протолкнуться.