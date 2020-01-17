В минувшем году турпоток российских туристов на Кубу увеличился на 30%. В текущем году Куба ожидает еще больший поток туристов.
Доля россиян составила 178 тыс.человек.
В будущем году на Кубе ожидают, что это число увеличится до 200 тыс.
Россия занимает третье место по числу туристов на Кубу, после Канады и Испании.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на курортах Китая в конце января будет не протолкнуться.
Какие ошибки в организации "Столото" привели к скандалу с миллиардным выигрышем, умышленно ли они были сделаны, и стоит ли играть в лотереи с государством.