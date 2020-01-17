На курорте "Роза Хутор" пройдет встреча журналистов-лыжников

С 18 по 25 января на курорте "Роза Хутор" будет проходить встреча Международного клуба журналистов-лыжников из разных стран мира.

128 журналистов-лыжников из 24-х стран мира встретятся на "Розе Хутор"

В рамках мероприятия журналисты смогут пообщаться, обсудить актуальные вопросы индустрии, поучаствовать в спортивных соревнованиях. Кроме того, для них будут организованы экскурсии по Сочи.

Также планируется проведение встреч журналистов с топ-менеджерами курорта, которые участвовали в подготовке XXII Олимпийских и XI Паралимпийских игр.

"Курорт "Роза Хутор" с 2013 года признан лучшим российским горнолыжным курортом по версии World Ski Awards",- сообщил заместитель генерального директора "Роза Хутор" по международным отношениям и туризму Сергей Хворостяный.

Международный клуб журналистов-лыжников был основан в 1955 году. В настоящее время в клубе состоят почти 2000 журналистов из 60 стран мира.

Встречи членов клуба проходят каждый год. В течение недели журналисты совмещают работу с катанием на лыжах, сноубордах, а также знакомством с новыми фактами о стране и курорте.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Роза Хутор" - лучший горнолыжный курорт в России.