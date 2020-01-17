Россия улучшила свои позиции в рейтинге лучших стран мира

Аналитики американского издания US News & World Report составили рейтинг лучших стран мира. Рейтинг составлялся на основании данных опроса, проводившегося в 36 странах мира.

Список составлялся на основании нескольких показателей.

Критерии формирования списка лучших стран мира:

развитие предпринимательства

туристическая привлекательность

открытость для бизнеса

отношение к гражданам историческое и культурное наследие

уровень и качество жизни

потенциал развития

Первое место в 2019 году среди всех стран мира заняла Швейцария.

В 2020 году России удалось улучшить свои позиции в рейтинге выйти на первое место в ТОП-10 лучших стран мира (бывшие страны СССР).В общемировом рейтинге Россия заняла 23-ю позицию.

На втором месте находится Эстония (55-я позиция в мире), а третье — Литва (59-я позиция в мире).

Также в ТОП-10 (бывшие страны СССР) вошли:

Азербайджан

Латвия

Казахстан

Украина

Беларусь

Армения

Грузия

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ТОП-10 самых посещаемых городов России на Новый год-2020.