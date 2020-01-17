Аналитики американского издания US News & World Report составили рейтинг лучших стран мира. Рейтинг составлялся на основании данных опроса, проводившегося в 36 странах мира.
Список составлялся на основании нескольких показателей.
Первое место в 2019 году среди всех стран мира заняла Швейцария.
В 2020 году России удалось улучшить свои позиции в рейтинге выйти на первое место в ТОП-10 лучших стран мира (бывшие страны СССР).В общемировом рейтинге Россия заняла 23-ю позицию.
На втором месте находится Эстония (55-я позиция в мире), а третье — Литва (59-я позиция в мире).
Также в ТОП-10 (бывшие страны СССР) вошли:
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ТОП-10 самых посещаемых городов России на Новый год-2020.
Какие ошибки в организации "Столото" привели к скандалу с миллиардным выигрышем, умышленно ли они были сделаны, и стоит ли играть в лотереи с государством.