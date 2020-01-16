Российским туристам будут выдавать шенгенские визы на 5 лет

Об этом сообщил генеральный консул Италии в России Франческо Форте.

Он заявил, что с 2020 года действуют новые условия выдачи шенгенских виз.

Шенгенскую визу можно будет получить на 1 год, 2 года или на 5 лет

Визу на 5 лет смогут получить те туристы, которые ранее получали и использовали по правилам предыдущую, то есть двухлетнюю визу.

"Российские туристы, которые часто ездят в страны Европы, смогут получить шенгенскую визу на 5 лет уже в этом году", — сообщил Франческо Форте.

Также он отметил, что в прошлом году Италию посетили около 680 российских туристов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Саудовской Аравии еще больше упростили визовый режим.