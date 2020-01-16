Об этом сообщил генеральный консул Италии в России Франческо Форте.
Он заявил, что с 2020 года действуют новые условия выдачи шенгенских виз.
Визу на 5 лет смогут получить те туристы, которые ранее получали и использовали по правилам предыдущую, то есть двухлетнюю визу.
"Российские туристы, которые часто ездят в страны Европы, смогут получить шенгенскую визу на 5 лет уже в этом году", — сообщил Франческо Форте.
Также он отметил, что в прошлом году Италию посетили около 680 российских туристов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Саудовской Аравии еще больше упростили визовый режим.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.