В России создадут новый туристический продукт для студентов

Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства, Газпромбанк и Российский Союз Молодежи заключили соглашение, согласно которому организации будут сотрудничать в сфере развития туризма в России для студентов и молодежи. Стороны уже обсудили вопросы реализации совместных проектов и программ.

Данное соглашение призвано способствовать тому, чтобы студенты из России получили возможность совершать выгодные туристические поездки по своей родной стране, а также побывать в более, чем 40 странах мира. Также благодаря соглашению молодежь из жругих стран тоже сможет побывать в России.

Задача проекта - вырастить поколение, которое будет с удовольствием путешествовать по России

"Для этого мы активно сотрудничаем с ВУЗами, содействуем обновлению экскурсионных маршрутов для школьников, проводим профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства", занимаемся профориентацией и популяризацией работы в сфере туризма, - сообщил Президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Грант Бабасян.

Члены Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства планируют привлекать своих партнеров к международной дисконтной системе Европейской ассоциации молодежных карт EYC, чтобы предоставлять скидки владельцам кобрендовых карт банка.

Специалисты Газпромбанка будут содействовать созданию благоприятной рыночной ситуации для формирования туров, которые будут доступны для молодежи и студентов. Также в задачи Газпромбанка входит продвижение партнерской программы лояльности, привлечение партнеров Российского Союза Молодежи к EYCA.

Эксперты уже обсудили возможности развития молодежного туризма, привели примеры подобного опыта других стран и разработали инструменты, с помощью которых будет развиваться туристский потенциал России.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Гайдаровском форуме обсудят проблемы молодежного туризма.