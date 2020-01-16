ТОП-10 самых посещаемых городов России на Новый год-2020

Туристический портал "ТурСтат" составил топ-10 самых популярных и посещаемых туристами российских городов на новогодние праздники в 2020 году.

В общей сложности по России в период новогодних праздников путешествовали более 8 млн туристов. Это на 5% больше, чем было в прошлом году.

Первое место рейтинга занимает Москва: столицу на Новый год посетили более 5 млн человек.

На втором месте находится Московская область - здесь отдохнули 3 млн туристов.

На третьем месте находятся Сочи и Краснодарский край (800 тыс.туристов).

Четвертое место занял Санкт-Петербург. Северную столицу посетили более 500 тыс. туристов.

На пятом месте - Великий Устюг и Вологодская область: здесь новогодние праздники провели 210 тыс.человек.

Также в число самых посещаемых городов в новогодние праздники вошли Крым, Владимирская область, Тюменская область, Казань и Республика Татарстан.

На последнем месте рейтинга оказались Шерегеш и Кемеровская область, их посетили 156 тыс. туристов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что около 5 миллионов туристов побывало в Москве в праздники.