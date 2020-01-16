18 января 2020 года состоится открытие выставки "Глубина"

С 18 января по 19 февраля 2020 года в музейно-выставочном центре г. Когалыма будет проходить выставка "Глубина". Мероприятие приурочено ко дню рождения дайв-клуба "Лагуна", которому исполняется 15 лет.

Подводный мир удивителен, он не похож на тот, который существует на поверхности. У подводных обитателей свои правила выживания. Но этот мир таит в себе не только опасности, но и уникальную красоту, которую нельзя увидеть на суше.

Посетители выставки смогут увидеть костюмы для дайвинга, оборудование, а также находки, которые были подняты с морских глубин.

Внимание гостей привлекут фотографии с уникальными видами подводного мира.

Кроме того, посетители выставки смогут пообщаться с опытными дайверами, которые раскроют секреты и особенности дайвинга.

Открытие выставки состоится 18 января в 16:00. Вход свободный.