С 18 января по 19 февраля 2020 года в музейно-выставочном центре г. Когалыма будет проходить выставка "Глубина". Мероприятие приурочено ко дню рождения дайв-клуба "Лагуна", которому исполняется 15 лет.
Подводный мир удивителен, он не похож на тот, который существует на поверхности. У подводных обитателей свои правила выживания. Но этот мир таит в себе не только опасности, но и уникальную красоту, которую нельзя увидеть на суше.
Посетители выставки смогут увидеть костюмы для дайвинга, оборудование, а также находки, которые были подняты с морских глубин.
Внимание гостей привлекут фотографии с уникальными видами подводного мира.
Кроме того, посетители выставки смогут пообщаться с опытными дайверами, которые раскроют секреты и особенности дайвинга.
Открытие выставки состоится 18 января в 16:00. Вход свободный.
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