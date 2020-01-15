Отели Шри-Ланки снизили цены в 4 раза

Отели Шри-Ланки резко снизили цены. По мнению экспертов, отели вынуждены были пойти на данные меры после провала в апреле, который ощущается до сих пор.

Номера в пятизвездочных отелях идут по трехзвездочным тарифам

Так, номера средней стоимостью в $420 за ночь сейчас стоят около $100 с включенным завтраком. Номера в отелях более низкой категории предлагают за половину этой цены, так как там почти нет отдыхающих.

Президент Шри-Ланки распорядился запустить для страны промо-план по восстановлению страны в течение 5 лет.

К 2025 году Шри-Ланка планирует получить от туризма доход в размере $10 млрд.

Известно, что за прошлый год остров посетило около 1,9 млн туристов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Саудовской Аравии еще больше упростили визовый режим.