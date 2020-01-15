Согласно постановлению, сумма субсидий и грантов не должна быть больше 3 млн рублей.
Новые правила вступили в силу с 1 января 2020 года.
Цель предоставления грантов - увеличение объема туристических услуг, закупка туристического оборудования, модульных гостиниц, катеров, мототехники, микроавтобусов.
Кроме того, средства будут выделяться на создание новых туристских маршрутов и реализацию социальных проектов.
Сообщается, что предприниматели должны предоставлять свои проекты по развитию туризма в Ростуризм, а члены специально созданной комиссии — определить победителя.
Победитель конкурса должен вложить в реализацию своего проекта собственные средства (не менее 30% от объема запрашиваемого гранта).
В поставлении подчеркивается, что в случае нарушения условий постановления или недостижения результатов выделенные средства необходимо будет вернуть в федеральный бюджет.
Но если реализация проекта не состоялась по причине "наступления обстоятельств непреодолимой силы", грант возврату не подлежит.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.