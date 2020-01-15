Медведев утвердил условия выделения грантов на развитие туризма

Согласно постановлению, сумма субсидий и грантов не должна быть больше 3 млн рублей.

Новые правила вступили в силу с 1 января 2020 года.

Цель предоставления грантов - увеличение объема туристических услуг, закупка туристического оборудования, модульных гостиниц, катеров, мототехники, микроавтобусов.

Кроме того, средства будут выделяться на создание новых туристских маршрутов и реализацию социальных проектов.

Сообщается, что предприниматели должны предоставлять свои проекты по развитию туризма в Ростуризм, а члены специально созданной комиссии — определить победителя.

Победитель конкурса должен вложить в реализацию своего проекта собственные средства (не менее 30% от объема запрашиваемого гранта).

В поставлении подчеркивается, что в случае нарушения условий постановления или недостижения результатов выделенные средства необходимо будет вернуть в федеральный бюджет.

Но если реализация проекта не состоялась по причине "наступления обстоятельств непреодолимой силы", грант возврату не подлежит.