Налог на проживание в Турции будет включен в турпакет

Путешественникам в Турцию больше не придется оплачивать налог на проживание, он будет входит в турпакет.

По словам заместителя председателя совета директоров OTI Holding, введение налога не отразится на продажах.

Он также добавил, что тем путешественникам, которые уже оплатили туры на 2020 году по акциям раннего бронирования, не придется в отелях оплачивать налог.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Турция планирует увеличить турпоток до 58 млн человек.