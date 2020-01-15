В Курганской области создадут туристический комплекс

Развивать внутренний туризм и привлекать гостей из разных уголков страны в регионе планируют с помощью уникального объекта — археологического памятника "Савин".

"Савин" — это древняя обсерватория, с помощью которой наши предки измеряли время и могли предсказать сезонные изменения в природу. Также к числу местных достопримечательностей относятся: экопарк, группа царских захоронений и древняя стоянка возрастом более 11 тысяч лет.

На территории курганов археологи обнаружены украшения, которые стали частью мировой сокровищницы скифо-сарматской культуры.

"Зауральское общество друзей истории, археологии и культуры" разработало проект под названием "Создание историко-культурного заповедника "Культовое место-обсерватория Савин". На реализацию данного проекта Фонд Президентских грантов выделил средства в размере 3,8 млн рублей.

Представители власти, науки и бизнеса обсудили вопросы организации интересных туристических маршрутов, а также то, как сделать их комфортными с точки зрения инфраструктуры.