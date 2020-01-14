Директором отеля "Балчуг Кемпински Москва" стала Лада Самодумская.
Таким образом, она стала первым в стране российским руководителем и первой женщиной во главе отеля под управлением международного гостиничного оператора класса люкс.
Ранее Лада Самодумская занимала должность заместителя директора отеля/коммерческого директора отеля "Балчуг Кемпински Москва".
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.