Lernidee Еrlebnisreisen привлечет 1,4 млрд на развитие туризма в России

Немецкая компания "Lernidee Еrlebnisreisen GmbН" в этом году планирует организовать новые туристические маршруты в России.

Lernidee Еrlebnisreisen собирается инвестировать в развитие туризма на Дальнем Востоке и Арктике 1,36 млрд рублей.

Lernidee Еrlebnisreisen и АНО АПИ заключили соответствующее соглашение. Компании планируют сотрудничать в процессе привлечения иностранных инвестиций и туристов немецким партнером.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Камчатке планируется построить "Медвежью гору".