Немецкая компания "Lernidee Еrlebnisreisen GmbН" в этом году планирует организовать новые туристические маршруты в России.
Lernidee Еrlebnisreisen собирается инвестировать в развитие туризма на Дальнем Востоке и Арктике 1,36 млрд рублей.
Lernidee Еrlebnisreisen и АНО АПИ заключили соответствующее соглашение. Компании планируют сотрудничать в процессе привлечения иностранных инвестиций и туристов немецким партнером.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Камчатке планируется построить "Медвежью гору".
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.