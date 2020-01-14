Снова падение из окна: российский турист впал в кому в Таиланде

В Таиланде госпитализировали российского туриста после его падения с четвертого этажа отеля. Об этом сообщило издание The Phuket News. По данным издания, пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Местная полиция сообщила, что россиянина зовут Даниил Соловьев. Сейчас он находится в коме в палате интенсивной терапии. Правоохранители изучили записи с камер наблюдения отеля и заявили, что Соловьев перед падениям из окна находился в номере один.