Календарь событийного туризма на январь-февраль 2020 года

В январе-феврале 2020 года в разных уголках России будут проходить различные туристические мероприятия.

В Москве с 17 января по 16 февраля в комплексе Гостиный Двор состоится VII Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия". Основная тема фестиваля — природа России и ее сохранение на особо охраняемых природных территориях.

21 января 2020 в Салехарде будет проходить фестиваль "Многоликий Ямал".

Это будет яркое, зрелищное мероприятие, в рамках которого гости познакомятся с многообразной культурой народов Севера.

25 января 2020 в Павлово-Посадком районе Московской области в музейном комплексе "Княжий двор" будет проводиться праздник "Русский холодец".

Главное событие мероприятия - конкурсы на лучшее приготовление холодца, студня, заливной рыбы и других блюд. Холодец (или студень) — традиционное русское блюдо. Раньше его именовали "царским яством".

С 25 января по 1 февраля 2020 на "Роза Хутор" будет проводиться одно из самых ярких событий этой зимы — фестиваль Tinkoff Rosafest The Game.

Гости курорта смогут покататься на лыжах, посетить концерты и шоу, а также поучаствовать в интерактивном квесте в горах.

С 20 января 2020 по 26 января 2020 в Кировске (Мурманская область) состоится фестиваль "Снеголёд".

В течение недели скульпторы из разных российских регионов, а также стран ближнего зарубежья будут создавать снежно-ледовые фигуры и композиции из кубов высотой более 3 метров.

С 25 декабря 2019 по 20 января 2020 состоится фестиваль "Сделано в Приморье"

В рамках фестиваля с целью продвижения продукции местного производства будут проходить мастер-классы, дегустации и конкурсами, победители которых смогут получить призы от местных компаний.