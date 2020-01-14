21-22 января 2020 года Институт гостиничного бизнеса и туризма РУДН проводит Международную научно-практическую конференцию "Бизнес-стратегии сферы туризма и гостеприимства в мировой цифровой экономике".
Конференция - национальное мероприятие Международной ассоциации по подготовке кадров для гостиничного бизнеса и туризма.
В конференции будут принимать участие ведущие российские и зарубежные специалисты в области туризма и гостеприимства. Также среди участников конференции будут представители сферы туризма и органов исполнительной власти.
В программу мероприятия входят:
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.