21-22 января в Москве состоится конференция представителей турбизнеса

21-22 января 2020 года Институт гостиничного бизнеса и туризма РУДН проводит Международную научно-практическую конференцию "Бизнес-стратегии сферы туризма и гостеприимства в мировой цифровой экономике".

Конференция - национальное мероприятие Международной ассоциации по подготовке кадров для гостиничного бизнеса и туризма.

В конференции будут принимать участие ведущие российские и зарубежные специалисты в области туризма и гостеприимства. Также среди участников конференции будут представители сферы туризма и органов исполнительной власти.

В программу мероприятия входят: