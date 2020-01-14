На Камчатке планируется создать курорт "Медвежья гора"

Совладелец AEON Роман Троценко планирует создать на Камчатке кластер "Медвежья гора".

Планируется, что здесь будут организованы катания на горных лыжах, сноубордах, тюбинг. Кроме того, планируется обустройство трасс для катания на горных лыжах.

В летнее время года предполагается создать трассы для скоростных спусков с препятствиями. Также планируется организация инфраструктуры для альпинизма, горного картинга и пешего туризма.

Предполагается, что для создания канатной дороги в "Медвежьей горе" потребуется около 1,5-2 млрд рублей, а для создания инфраструктуры — от 5 до 8 млрд рублей.

Камчатка имеет огромный потенциал для развития туризма, но является удаленным регионом с высокой стоимостью перелета.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что девелоперы из Гонконга планируют возвести на Камчатке курортный комплекс﻿.