Власти Саудовской Аравии еще больше упростили визовый режим

Власти Саудовской Аравии сообщили о том, что упростят визовый режим. Туристы, у которых есть виза в США или Великобританию, смогут получить разрешение на въезд по прибытии в Саудовскую Аравию. Это правило распространяется и на тех, у кого есть шенгенская виза.

Туристы смогут получить визу по прибытии в международные аэропорты и другие пункты въезда в Саудовскую Аравию. Гражданство при этом роли не играет. Визы, указанные выше, должны быть действующими.

Российские туроператоры считают, что данная мера позволит Саудовской Аравии увеличить туристический поток.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Иран планирует восстановить туризм.