Эксперты рассказали, в какие страны опасно ездить в 2020 году

Туристам рекомендуется отказаться от поездок на остров Бали в Индонезии, так как сейчас он сильно замусорен. Местные власти запретили использовать пластиковую посуду и планируют ввести налог для туристов, так как на острове очень много отдыхающих.

Кроме того, путешественникам не стоит ездить на Калифорнийское побережье Биг-Сюр. Там часто бывают пожары, и очень загрязнена окружающая среда.

У туристов могут возникнуть сложности при посещении 900-летнего храмового комплекса Ангкор-Ват в Камбодже. Это связано с тем, что из-за большого наплыва желающих комплекс теперь могут посещать не более 300 человек в день.

Гора Маттерхон в швейцарских Альпах тоже признана опасной для визитов. Здесь тают ледники, и постепенно разрушается возвышенность.

Ранее "Правда.Ру" писала о самых опасных для туризма странах мира.