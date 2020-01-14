Туристам рекомендуется отказаться от поездок на остров Бали в Индонезии, так как сейчас он сильно замусорен. Местные власти запретили использовать пластиковую посуду и планируют ввести налог для туристов, так как на острове очень много отдыхающих.
Кроме того, путешественникам не стоит ездить на Калифорнийское побережье Биг-Сюр. Там часто бывают пожары, и очень загрязнена окружающая среда.
У туристов могут возникнуть сложности при посещении 900-летнего храмового комплекса Ангкор-Ват в Камбодже. Это связано с тем, что из-за большого наплыва желающих комплекс теперь могут посещать не более 300 человек в день.
Гора Маттерхон в швейцарских Альпах тоже признана опасной для визитов. Здесь тают ледники, и постепенно разрушается возвышенность.
Ранее "Правда.Ру" писала о самых опасных для туризма странах мира.
Джонатан Макдауэл, американский эксперт в сфере космонавтики, заявляет, что на орбите был уничтожен космический аппарат, принадлежащий РФ.