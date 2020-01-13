В конце января Хайнань примет более 6,7 млн туристов

Китайские информационные агентства сообщают о том, что самые крупные аэропорты острова Хайнань готовы принять у себя более 6,7 млн туристов в период сезонного туристического бума, вызванного Китайским Новым годом и Праздником фонарей.

Согласно предварительным данным, международный аэропорт Хайкоу Мейлан будет в среднем будет обслуживать 552 рейса в день, и предстоящий период примет около 3,58 млн пассажиров. Аэропорт Санья Феникс примет 3,16 млн туристов.

Увеличение турпотока туристов вызвано тем, что с 24 по 30 января в Китае отмечаются традиционные праздники.

Сначала в Китае будет празднование Китайского Нового года. В этот день китайцы встречаются со своими родными, а иностранцы в этот период могут своими глазами увидеть национальные традиции.

Через две недели после Нового года будет Праздник фонарей: в эти дни китайцы украшают улицы всего города фонариками, а на различных площадках исполняются танцы драконов, которые символизируют процветание.

На Хайнань в этот период будет теплая погода: температура воздуха будет достигать 20 градусов тепла.

Туристам, желающим посетить Китай в этот период, нужно заранее позаботиться о бронировании туров, билетов и экскурсий.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что наплыв туристов из Китая привел к коллапсу в Царском селе.