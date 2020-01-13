В Канкуне построят крупнейший в мире морской парк с дельфинами

Компания "Dolphin Discovery Group" планирует построить в Канкуне (Мексика) новый морской парк. Это будет самый крупный подобный проект в мире.

Гости парка смогут поплавать с с дельфинами, ламантинами и морскими львами, а также узнать от специалистов о жизни этих видов. Морской парк будет располагаться рядом с Лунным дворцом. Авторы проекта уверены, что новый парк "Dolphin Discovery" станет очень популярным среди туристов и местных жителей.

Сообщается, что новый проект привлечет 250 тысяч туристов в течение года.

Объекты компании "Dolphin Discovery Group" каждый год посещают около двух миллионов туристов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Сочи заработал крупнейший в России дельфинарий.