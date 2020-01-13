Турция планирует увеличить турпоток до 58 млн человек

В Турции составили "дорожную карту" туризма на ближайшие три года. В числе приоритетных задач — сохранение объемов турпотока из России.

Увеличить количество туристов на треть и удвоить доходы

В Турции обсудили вопрос возможных вариантов трансформации туризма с целью увеличения доходов от данной отрасли в ближайшей перспективе.

В среднем интурист тратит в Турции $75 в сутки.

В 2020 году Турция планирует увеличить турпоток до 58 млн человек и получить доход в размере $40 млрд.

На 2023 год Турция ставит еще более амбициозные цели. Таким образом, Турция в ближайшее время планируется увеличить поток туристов на треть и удвоить доходы от туристической отрасли.

Министр раскритиковал отельеров, которые увеличивают количество мест, а не думают над созданием новых сервисов и повышением стоимости туристических услуг.

В 2020 году Турция планирует развивать такие направления, как:

гастрономия;

оздоровительный туризм;

паломнический туризм;

MICE-туризм;

гольф;

яхтинг;

свадебный туризм;

молодежный туризм.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что за 11 месяцев 2019 года Турцию посетили 6,9 млн туристов из России.