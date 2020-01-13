С 1 января 2020 года, согласно кодексу об административных правонарушениях РФ, отели, в которых больше 15 номеров, будут штрафовать в случае отсутствия свидетельства о присвоении определенной категории. По закону предусмотрена административная ответственность не только за отсутствие свидетельства, но и за указание в названии гостиницы или в рекламе "лишних" звезд.
Для должностных лиц сумма штрафа составляет от 30 до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — от 1/40 до 1/25 суммарного объема выручки за календарный год (но не менее 50 тысяч рублей).
Введение системы классификации гостиниц будет проходить поэтапно.
С 1 июля 2019 года была введена ответственность за отсутствие категории у гостиниц, в которых более 50 номеров. С 1 января 2020 года штрафы будут касаться средних по размеру гостиниц. начинают штрафовать гостиницы среднего размера. С 1 января 2021 года закон будет распространяться на все гостиницы.
Для того чтобы получить свидетельство о присвоении категории, гостиница должна заполнить анкету, в которой она указывает категорию, которую планирует получить.
Инспектор по аккредитации будет оценивать инфраструктуру, номера, сотрудников отеля, уровень сервиса. В случае выявления недостатков гостинице будет дано время, чтобы их устранить.
Пятизвездочные отели должны иметь бассейн и дополнительные сервисы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России вводится обязательная классификация гостиниц.
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