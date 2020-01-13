Иран планирует восстановить туризм

В связи с последними событиями в Иране в стране сильно пострадала индустрия туризма. Но министерство туризма не сомневается, что туризм будет восстановлен.

По словам главы министерства Али-Асгар Мунесана, на данный момент падение въездного турпотока составило до 70%. В некоторых странах вышли рекомендации против турпоездок в Иран, поэтому многие туристы отказались от забронированных туров.

Согласно данным статистики, за 9 месяцев текущего иранского календарного года Иран посетили около 6,7 миллионов туристов.

Чаще всего Иран посещают жители Китая, Ирака и Азербайджана. В основные источники турпотока европейские страны не входят.

Что касается турпотока из России, то в среднем это несколько десятков тысяч туристов в год.

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