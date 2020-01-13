Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Авторские туры от тревел-блогеров – ноу-хау российского туризма

Путешествия » Туризм

"Народ! Срочно ищу компанию для поездки…" — на страницах многих известных тревел-блогеров появились посты с такими предложениями.

Путешественники придумали, как можно хорошо заработать на своем хобби. Теперь они стали конкурентами туроператоров.

Блогеры собирают людей (в основном из числа собственных подписчиков) в маленькие группы и организуют для них турпоездки в места, не входящие в "пакетные туры". Стоит это сравнительно недорого — "примерно, как Турция".

Программа — насыщенная: нетипичные места — развалины, заброшенные деревушки с собственными легендами, замки, окутанные тайнами, Африка, Сирия и Ливия — для тех, кому "нервы пощекотать" хочется — много вечеринок и масса впечатлений, отличных от тех, что предлагают туроператоры.

"Люди, которые часто путешествуют, устают от однообразных экскурсий. Самостоятельно ехать за границу, как правило, они боятся. А впечатлений ярких молодым хочется. Но особого бюджета для индивидуального тура нет. Вот мы и предлагаем: дешево, весело, в мейнстримных местах и с массой эмоций провести время", — рассказывает Дарья Тимофеева, тревел-блогер, занимающаяся организацией туров по Европе.

Стоит такая поездка в среднем от €500. В эту сумму не входят билеты на самолет и рестораны. Все остальное — по системе all inclusive.

По словам девушки, пока клиенты блогеров — в основном москвичи. И их число растет.

Однако туроператоры серьезными конкурентами таких "организаторов турпоездок" не считают:

"Блогеры не "переманивают" наших клиентов — аудитории целевые у нас разные. Ребята не отдых по большому счету предлагают, а гонку, экстрим. Они не обеспечивают комфортного проживания, даже за безопасность не отвечают. Не потому, что не хотят. Потому что не могут — лицензии — то на такую деятельность нет", - говорит Александра Агафонова, менеджер туроператора Anex tour.

Темы заграница путешествия туроператор тревел-блогеры организация поездок
Актуальная аналитика
Формула небес
Лучи славы и превратности судьбы - Гороскоп дня
Спецпроект
Что такое галактоземия?
Здоровье и профилактика
Использование гаджетов перед сном вредит качеству сна и здоровью организма
Новости Все >
Политики обвинили Пенсионный Фонд в цинизме
Авторские туры от тревел-блогеров – ноу-хау российского туризма
Россиянка станет первой женщиной - участницей ралли в Омане
Жену Погребняка пугают "именем Кадырова"
Мясников объявил, что "завязывает" с карьерой юмориста
Российские авиаперевозчики не отменили рейсы в Иран
Нагиев: У Шамсутдинова есть шанс оказаться на свободе. И не один
Девушка, сбившая Литвинову, утверждает, что актриса была пьяна
В России подорожает черный хлеб
Горбачев обвинил россиян в безделии во время длинных выходных
Последние материалы
Политики обвинили Пенсионный Фонд в цинизме
Авторские туры от тревел-блогеров – ноу-хау российского туризма
Россиянка станет первой женщиной - участницей ралли в Омане
Жену Погребняка пугают "именем Кадырова"
Мясников объявил, что "завязывает" с карьерой юмориста
Российские авиаперевозчики не отменили рейсы в Иран
Нагиев: У Шамсутдинова есть шанс оказаться на свободе. И не один
Лучи славы и превратности судьбы - Гороскоп дня
Что такое галактоземия?
Лена Миро раскрыла виновных в скандале с моделью Пунтус
Популярное
Единоборства. Новости и обзоры
Боец из США рассказал об отношении американцев к Путину

Боец ММА Шеннон Ритч рассказал об отношении американцев к президенту России Владимиру Путину.

Боец из США рассказал об отношении американцев к Путину
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
Мир. Новости мира
В Швейцарии назвали имя возможного преемника Путина
Здоровье
Медики назвали признаки отсутствия рака у человека
Общество
Лена Миро раскрыла виновных в скандале с моделью Пунтус
Соломон Соловьев Лучи славы и превратности судьбы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер "Правые" и "левые" партии: почему произошло разделение Игорь Буккер Василий Амирджанов Инфернальные колядки: Великая Отечественная — это весело! Василий Амирджанов
Комментарии
Китай издавна воровал технологии и выдавал за свои
Избегайте этих тканей, если хотите здоровую кожу
Россияне не простят власти пенсионный грабеж
Россияне не простят власти пенсионный грабеж
Поводы для тревоги: с чем Россия может столкнуться в 2020 году
Россияне не простят власти пенсионный грабеж
Британский посол задержан на акции протеста в Тегеране
Тарощина прогнозирует закрытие ТВ-шоу с Соловьевым и Скабеевой
Боец из США рассказал об отношении американцев к Путину
Китай издавна воровал технологии и выдавал за свои
Китай издавна воровал технологии и выдавал за свои
Тарощина прогнозирует закрытие ТВ-шоу с Соловьевым и Скабеевой
Сорос рассказал, как он и весь мир относятся к Украине
Интересные факты о тех, кто всегда рядом: о воробьях!
Трамп захотел подружиться с Россией
Девушка, сбившая Литвинову, утверждает, что актриса была пьяна
В России подорожает черный хлеб
Внук Михалкова удалился из соцсетей из-за скандала с моделью
Горбачев обвинил россиян в безделии во время длинных выходных
Лена Миро раскрыла виновных в скандале с моделью Пунтус
Ученые назвали сон важнейшим фактором для омоложения
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ