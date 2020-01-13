Авторские туры от тревел-блогеров – ноу-хау российского туризма

"Народ! Срочно ищу компанию для поездки…" — на страницах многих известных тревел-блогеров появились посты с такими предложениями.

Путешественники придумали, как можно хорошо заработать на своем хобби. Теперь они стали конкурентами туроператоров.

Блогеры собирают людей (в основном из числа собственных подписчиков) в маленькие группы и организуют для них турпоездки в места, не входящие в "пакетные туры". Стоит это сравнительно недорого — "примерно, как Турция".

Программа — насыщенная: нетипичные места — развалины, заброшенные деревушки с собственными легендами, замки, окутанные тайнами, Африка, Сирия и Ливия — для тех, кому "нервы пощекотать" хочется — много вечеринок и масса впечатлений, отличных от тех, что предлагают туроператоры.

"Люди, которые часто путешествуют, устают от однообразных экскурсий. Самостоятельно ехать за границу, как правило, они боятся. А впечатлений ярких молодым хочется. Но особого бюджета для индивидуального тура нет. Вот мы и предлагаем: дешево, весело, в мейнстримных местах и с массой эмоций провести время", — рассказывает Дарья Тимофеева, тревел-блогер, занимающаяся организацией туров по Европе.

Стоит такая поездка в среднем от €500. В эту сумму не входят билеты на самолет и рестораны. Все остальное — по системе all inclusive.

По словам девушки, пока клиенты блогеров — в основном москвичи. И их число растет.

Однако туроператоры серьезными конкурентами таких "организаторов турпоездок" не считают: