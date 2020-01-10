В Москве стартует фестиваль природы "Первозданная Россия"

В Москве с 17 января по 16 февраля в комплексе Гостиный двор будет VII Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия".

Фестиваль проводится под патронатом Итало-Российской Торговой Палаты.

Фестиваль природы "Первозданная Россия" - один из самых крупных европейских культурно-просветительских проектов. Главная тема фестиваля - природа России и ее сохранение на особо охраняемых природных территориях.

Задача проекта - популяризирующих искусства природной фотографии, документального кино, познавательного туризма и идеи бережного отношения к природе.

На фестивале будет представлена коллекция уникальных фотографий самых редких растений и животных России. Также в рамках фестиваля будет проходить выставка фотографий природных объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенных на территории РФ.

Традиционно каждый год Фестиваль принимает одну гостевую фотовыставку, которая посвящена природе какой-либо страны. В этом году такой партнерской страной стала Италия, поэтому на выставке будет представлено 50 лучших фоторабот, сделанных фотографами-натуралистами из разных регионов Италии.