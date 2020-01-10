В Каире откроется Большой Египетский музей

В Каире планируется открытие нового здания Большого Египетского музея. Музей начнет свою работу в последнем квартале этого года.

Сообщается, что туристы смогут увидеть в музее более 50 тысяч подлинных артефактов Древнего Египта, в том числе и из захоронения фараона Тутанхамона.

Стоит напомнить, что завершение строительства нового здания музея уже несколько раз откладывалось, но на данный момент известно, что работы завершены на 90%.

Для туристов посещение музея будет стоить $25. Для местного населения цены традиционно намного дешевле.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что египетский сувенирный рынок хотят избавить от китайской продукции.