Ситуация на Ближнем Востоке не отразилась на турпотоке в ОАЭ

По мнению специалистов АТОР, сложившаяся ситуация на Ближнем Востоке не отразилась на продаже туров в данный регион.

Россияне из стран ближневосточного региона чаще всего выбирают ОАЭ и Израиль.

Также специалисты сообщили, что стоимость туров в этот регион меняться не будет.

Ранее директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко сообщил, что российские туристы не отказываются от оплаченных путевок в Иран. В настоящее время в этой стране находятся от 30 до 50 туристов.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась после удара США по объектам в Сирии и Ираке в конце 2019 года. В ночь на 3 января американцы нанесли удар по аэропорту Багдада, в результате чего погиб генерал Касем Сулеймани.