В Virgin Galactic растет число желающих отправиться в тур на суборбиту

Компания "Virgin Galactic" заявила о стабильном росте числа желающих попасть на регулярные туристические суборбитальные полеты на борту космолетов серии SpaceShipTwo. Планируется, что к 2023 году будет построено пять таких аппаратов.

За 2019 год компания получила 3557 уведомлений от частных лиц, которые хотят приобрести места на полеты на суборбиту. Генеральный директор компании Джордж Уайтсайдс заявил, что, учитывая такой спрос, компания сможет значительно повысить цены на билеты. В настоящее время билет стоит 250 тысяч долларов.

В прошлом году Virgin Galactic объявила о том, что к регулярным туристическим суборбитальным полетам компания приступит в середине 2020 года.

Специалисты компании разработали "Программу подготовки астронавтов", которую должны будут пройти все потенциальные космические туристы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России создадут космический корабль для туристов.